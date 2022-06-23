В Эрмитаж после выставок в Европе вернулись около 700 экспонатов

Министр культуры отмечает, что с марта по июнь Эрмитаж принял участие в восьми зарубежных выставках.

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В Санкт-Петербургский Государственный Эрмитаж вернулись около 700 экспонатов. Эти экспонаты были отправлены в разные страны Европы на выставки.

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что последние вернувшиеся полотна были в Италии на выставке «Тициан и образ женщины» - туда отправились картины «Портрет молодой женщины» и «Искушение». Выставка проходила в Королевском дворце в Милане, передает слова Любимовой РИА Новости.

«Все на своих местах: в Эрмитаж вернулось около 700 экспонатов с выставок в Европе! С марта по июнь музей принял участие в восьми зарубежных выставках» – пишет канал министерства культуры в Telegram.

Также в сообщении министерства в Telegram-канале говорится, что экспонаты из Эрмитажа пользовались большим спросом: выставку «Шедевры нового искусства – Коллекция братьев Морозовых» во Франции посетили более 1 000 000 человек.

В конце мая после выставки в Лондоне в Россию вернулась коллекция предметов Фаберже.