Путин поручил ввести должность советников директоров школ по воспитанию

В предстоящем учебном году новые должности введут в учебных заведениях 45 регионов страны.

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По поручению президента России Владимира Путина в школах появятся советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями. В предстоящем учебном году новые должности введут в учебных заведениях 45 регионов страны.

Повсеместно советники должны появиться, начиная с 2023/24 учебного года. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля списка поручений для правительства. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 сентября и далее один раз в полгода.

Напомним, недавно Госдума в первом чтении приняла законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов. Инициатива позволит учителям сосредоточиться на образовании и воспитании школьников.