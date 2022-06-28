В «фургоне смерти» с мигрантами в Техасе оказалось более 20 граждан Мексики

По словам главы МИД Мексики, 7 человек являются гражданами Гватемалы, 2 - выходцами из Гондураса, также уточняется информация о гражданстве еще девятнадцати мигрантов.

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В числе пятидесяти мигрантов, которые погибли в штате Техас в США, оказались по меньшей двадцать два гражданина Мексики. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

«Обновляю информацию из Техаса, предоставленную властями США. 50 погибших. 22 мексиканца. Семь гватемальцев. Двое гондурасцев», - написал он в своем в Twitter-аккаунте.

Также глава МИД сообщил, что люди погибли из-за нехватки воздуха. Власти страны дали обещание оказать необходимую помощь родственникам погибших сограждан.

Ранее с социальных сетях появились фотографии фуры, в которой нашли 46 погибших мигрантов, пытавшихся попасть в США. На месте происшествия в американском штате Техас работают экстренные службы. Сообщается, что еще шестнадцать мигрантов, в том числе четверых детей, экстренно доставили в больницу. У всех пострадавших была высокая температура и обезвоживание.