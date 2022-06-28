В «Ельцин-центре» назвали причину ухода Юмашева с поста советника президента

Было отмечено, что в настоящий момент он находится в Москве.

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Председатель правления и исполнительный директор «Ельцин центра» Александр Дроздов назвал причину ухода Валентина Юмашева с поста советника президента РФ.

«Он давно, собственно, готовился к этому, но в силу состояния здоровья, и плюс вот эта долговременная многомесячная изоляция. Он сейчас в Москве, но тем не менее он сосредоточился исключительно на делах центра», - сказал он в эфире RTVI.

В 1996 году Юмашева назначили советником первого президента России Бориса Ельцина по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. В 1997-1998 годах он был руководителем администрации президента, впоследствии стал советником российского лидера.

В начале июня текущего года стало известно, что Юмашев ушел с должности, он перестал исполнять свои обязанности еще в апреле.