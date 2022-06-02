Песков рассказал, когда Юмашев покинул пост советника президента РФ

С точки зрения кадров его уход был формализован, такие документы широко обычно не публикуются, отметил представитель Кремля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, когда Валентин Юмашев покинул пост советника главы государства.

«Действительно, да, где-то месяц тому назад он прекратил быть советником на общественных началах... С точки зрения кадров это было формализовано. Такие документы так широко обычно не публикуются», - сказал представитель Кремля.

Накануне пресс-секретарь российского лидера пообещал представителям прессы уточнить, действительно ли Юмашев ушел с должности советника президента на общественных началах. Ранее такие данные появились в СМИ. Песков отмечал, что данный статус является «особенным, достаточно условным».

Валентин Юмашев в 1997-1998 годах возглавлял администрацию первого президента России Бориса Ельцина, затем стал советником главы государства на общественных началах.