Политолог объяснил неоднозначность заявок Ирана и Аргентины на членство в БРИКС

Накануне в МИД РФ заявили, что, пока в Вашингтоне пытались придумать, каким еще образом можно навредить России, Тегеран и Буэнос-Айрес подали необходимые документы для членства в межгосударственном объединении.

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Политолог Юрий Светов объяснил значимость заявок Аргентины и Ирана на членство в БРИКС. По словам специалиста, это говорит о том, что авторитет объединения продолжает укрепляться.

Он отметил, что заявки на членство подали «не очень простые» страны и их обращения не носят однозначного характера.

«Иран, который для США продолжает оставаться врагом и находится под санкциями... Реакция будет однозначная: США будут осуждать это решение и требовать от России не поддерживать вступление Ирана», - предупредил эксперт.

Светов отметил, что, в свою очередь, Аргентина является крупным государством, влиятельным для Южной Америки. Политолог обратил внимание, что Аргентина одновременно с заявлением о вступлении в БРИКС заявила, что готова компенсировать поставки энергоносителей в Европу, нехватка которых наблюдается из-за антироссийских санкций.

«Аргентинское руководство будет взвешивать, что они выгадают от сотрудничества с БРИКС и что потеряют от ослабления связей с США», - добавил Светов.

Накануне Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что, пока в Вашингтоне пытались придумать, каким еще образом можно навредить России, Тегеран и Буэнос-Айрес подали необходимые документы для членства в межгосударственном объединении.