Норвегия закрыла границу для грузовиков из РФ и порты для российских судов

© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг закрывается для проезда грузовиков из России. Вместе с тем вводится запрет для захода российских судов в порты Норвегии, за исключением рыболовных.

«Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», - приводит слова политика телерадиокомпания NRK.

Кроме того, министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран сообщил телерадиокомпании, что данный запрет начнет действовать с 7 мая.

Ранее стало известно, что Норвегия подарила Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». До этого США сообщили, что поставят на Украину 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц и 11 вертолетов Ми-17.