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Макрон не согласился с призывами Зеленского объявить РФ «спонсором терроризма»

Максим Крюков
17:10 28.06.2022
Однако глава французского государства подчеркнул, что страны «Большой семерки» продолжат принимать антироссийские санкции и поддерживать Украину.
Макрон не согласился с призывами Зеленского объявить РФ «спонсором терроризма»
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Франции Эммануэль Макрон не разделяет призывы украинского лидера Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7.

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», - приводит его слова ТАСС.

Что касается возможных сроков окончания конфликта на Украине, французский президент выразил надежду, что кризис закончится до конца текущего года. Однако Макрон отметил, что «никто не может быть уверенным, что военные действия закончатся в ближайшие недели или месяцы». Кроме того, лидер Французской Республики сообщил, что страны «семерки» продолжат вводить ограничительные меры против РФ и оказывать поддержку Украине.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия совместно с Донецкой и Луганской народными республиками занимаются сбором доказательств проявлений терроризма и геноцида в отношении мирных жителей Донбасса со стороны украинских властей. Он отметил, что следователи России и ЛДНР проделывают сейчас «гигантский объем работы».

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