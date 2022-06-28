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Песков: следователи РФ и ЛДНР готовят свод доказательств геноцида жителей Донбасса со стороны Украины

Анна Касаткина
12:52 28.06.2022
Правоохранители проделывают «гигантский объем работы», отметил пресс-секретарь российского президента.
Песков: следователи РФ и ЛДНР готовят свод доказательств геноцида жителей Донбасса со стороны Украины
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Россия и республики Донбасса совместно занимаются сбором доказательств проявлений терроризма и геноцида в отношении мирных жителей со стороны властей Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать просьбу президента Украины Владимира Зеленского к мировому сообществу признать РФ страной-террористом.

Песков на это отметил, что российские следователи совместно со следственными органами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) проделывают сейчас «гигантский объем работы».

«Результатом этой работы призван стать свод доказательств именно актов, которые граничат с актами терроризма, геноцида в отношении жителей упомянутых республик. Вот это и есть свидетельства преступления», - сказал Песков.

На минувшей неделе российские следователи направили в прокуратуры ДНР и ЛНР первые десять уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения. Как сообщалось, следствием собрана достаточная доказательственная база, дела в дальнейшем могут быть направлены в суд.

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