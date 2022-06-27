Страны G7 намерены сократить доходы России от продажи золота

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Страны «Большой семерки» планируют добиться сокращения доходов России, в том числе и за счет ограничения продажи золота. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров G7.

«Мы полны решимости сократить доходы России, в том числе и от продажи золота», - говорится в сообщении.

Руководители стран «Большой семерки» заявили о решимости изучать новые пути для изоляции России. В конечном итоге они хотят отрезать РФ от участия в мировых рынках.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США уже анонсировали совместное с G7 усиление санкций против России. В G7 намерены еще больше ужесточить ограничения из-за специальной операции на Украине. Об этом сообщил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган на дискуссионной площадке Wilson Center. При этом какая-либо конкретика не приводится.