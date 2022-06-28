Путин подписал закон об упрощенном получении вида на жительство IT-специалистам

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Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным IT-специалистам выдавать вид на жительство в России по упрощенной процедуре. Он позволит миновать получение разрешения на временное проживание в течение года, выдаваемое по ежегодной квоте, утверждаемой правительством.

Также вид на жительство по упрощенной форме смогут оформить и члены семей иностранных специалистов. Они получат право трудиться без разрешения на работу или патента.

При этом упрощенный ВНЖ будет аннулироваться в случае увольнения иностранного IT-специалиста из аккредитованной организации либо при аннулировании государственной аккредитации у данной организации. У специалиста будет 30 рабочих дней на поиск новой аналогичной работы.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что около 85% отечественных IT-специалистов вернулись в Россию после того, как покинули страну в начале года. Сейчас правительство активно занимается поддержкой IT-отрасли, чтобы привлечь профессионалов, в том числе и из-за рубежа.