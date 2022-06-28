Путин прибыл в Таджикистан на переговоры с Рахмоном

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Президент России Владимир Путин прилетел в Душанбе, где у него запланирована встреча с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Накануне помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что лидеры двух стран обсудят торгово-экономическое и культурно-гуманитарное направления, а также сотрудничество в военно-технической сфере. Он добавил, что особое внимание президенты уделят ситуации в Афганистане.

Кроме того, Ушаков не исключил, что Путин и Рахмон обменяются мнениями по другим актуальным темам региональной повестки дня, в том числе по присоединению Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Это будет уже вторая личная встреча президентов в 2022 году после юбилейного саммита ОДКБ, который состоялся в Москве 16 мая. Тогда в ходе встречи Владимир Путин обсудил с Эмомали Рахмоном вопросы обеспечения безопасности в Центральной Азии на фоне сложной ситуации в этом регионе.

Кроме этого, в нынешнем году лидеры двух государств уже шесть раз разговаривали по телефону. Сообщается, что завтра у Владимира Путина запланировано посещение Ашхабада для участия в Каспийском саммите.