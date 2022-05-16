Путин и Рахмон обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии и двусторонние отношения

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Президент РФ Владимир Путин обсудил на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы обеспечения безопасности в Центральной Азии на фоне сложной ситуации в этом регионе.

«Ситуация в регионе остается сложной, и мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении», - сказал российский лидер.

Он отметил, что встреча с главой Таджикистана - это хороший повод обсудить ситуацию в двусторонних отношениях. Российский лидер подчеркнул, что отношения между странами востребованы и развиваются самым активным образом.

Рахмон, в свою очередь, выразил благодарность Путину за приглашение в Москву, заметив, что это хорошая возможность обговорить двусторонние вопросы. Президент Таджикистана заявил о готовности к обсуждению актуальных международных и региональных проблем, в том числе ситуации на таджикско-афганской границе.

Ранее Путин и Рахмон обсудили координацию в рамках ОДКБ и ситуацию вокруг Афганистана. Стороны подтвердили, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут и далее активно взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.