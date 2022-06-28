Лавров ответил на вопрос о ТЦ в Кременчуге
В результате детонации находившихся в ангаре боеприпасов в городе Кременчуг Полтавской области, которые прибыли из США и Европы в качестве военной помощи Украине, загорелся расположенный рядом торговый центр. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Министерство обороны России четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом ТЦ», - сказал он.
Также глава МИД РФ отметил, что чем больше западные страны будут поставлять вооружение на Украину, которое призвано продлить конфликт и страдания мирного населения, тем больше задач ВС РФ будет выполнять на земле. Лавров подчеркнул, что все задачи будут выполнены.
Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ. По словам Игоря Конашенкова, 27 июня в городе Кременчуг в Полтавской области ВКС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования. Целью стали ангары с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами, которые располагались в районе Кременчугского завода дорожных машин.