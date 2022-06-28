Зеленский показал кадры второй встречи с Шоном Пенном в Киеве

О том, что обладатель двух «Оскаров» приехал на Украину уже во второй раз с начала специальной военной операции, стало известно накануне вечером.

© Видео: Telegram, V_Zelenskiy_official © Фото: Telegram, V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале показал кадры второй встречи с американским актером и режиссером Шоном Пенном в Киеве.

«Шон, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей!» - написал украинский лидер в публикации.

О том, что обладатель двух «Оскаров» приехал на Украину уже во второй раз с начала специальной военной операции, стало известно накануне вечером.

Актер снимает документальный фильм о событиях на Украине. Шон Пенн уже приезжал в Киев в конце февраля, тогда он также встречался с Зеленским.