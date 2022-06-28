Шольц заявил, что ситуация на Украине показала степень энергозависимости от России

Канцлер ФРГ подчеркнул, что к 2045 году страна планирует добиться климатической нейтральности.

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Конфликт на Украине продемонстрировал зависимость от энергоресурсов из России, и западные страны постараются ее снизить. С таким заявлением выступил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита G7.

«Все мы согласны, в чем будущее. А именно - не в газе», - цитирует Шольца ТАСС.

Канцлер Германии отметил, что данный энергоресурс необходим на переходный период, поэтому есть смысл в отдельных инвестициях. Также он подчеркнул, что к 2045 году ФРГ планирует добиться климатической нейтральности.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в том, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным необходимы. Он отметил, что продолжит это делать, как и лидер Франции Эммануэль Макрон.