В стране и мире В ЛНР раскрыли боеприпас, которым украинские боевики обстреляли Перевальск из РСЗО HIMARS Тимур Шерзад Город Перевальск был обстрелян из РСЗО HIMARS американского производства. Противник запустил управляемую 240-мм ракету с кассетной боевой частью. © Фото: Представительство ЛНР в СЦКК Читайте нас на: Представительство ЛНР в СЦКК раскрыло боеприпас, которым украинские войска обстреляли город Перевальск в Луганской Народной Республике. Для обстрела использовалась установка РСЗО HIMARS американского производства. «На месте обстрела г. Перевальска зафиксированы фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью, производства американской фирмы Lockheed Martin, примененной с РСЗО M142 HIMARS», - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК. В ЛНР уточнили, что в результате обстрела со стороны противника пострадавших и повреждений зафиксировано не было. Ранее в Минобороны России рассказали о поражении украинских «Градов», обстреливавших населенные пункты ДНР. © Представительство ЛНР в СЦКК © Представительство ЛНР в СЦКК © Представительство ЛНР в СЦКК В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика