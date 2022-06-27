Жители ДНР и ЛНР смогут заменить водительские права на российские без экзаменов

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Замена иностранных водительских удостоверений граждан Донецкой и Луганской Народных Республик на российские будет проводиться без экзаменов. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина правительством РФ определены категории лиц, имеющих право на обмен иностранных национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в упрощенном порядке - без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами», - следует из постановления.

Как отмечается, в указанные категории лиц включены граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, а также въехавшие на территорию Российской Федерации из ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лица, не имеющие гражданства и имеющие определенный набор документов: разрешение на временное проживание в России, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, а также свидетельство о предоставлении временного убежища в Российской Федерации или свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за рубежом.

Ранее стало известно, что ГИБДД России разрабатывает изменения для получения водительского удостоверения. Заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин отметил, что говорить о готовом продукте пока не приходится.