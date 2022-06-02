В Белом доме подтвердили проведение наступательных киберопераций против России

По словам представителя администрации Штатов Карин Жан-Пьер, подобные действия не противоречат заявлениям президента о нежелании вступать в прямой конфликт.

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В администрации США считают, что проведенные страной наступательные кибероперации в отношении России не противоречат заявлениям президента Джо Байдена о нежелании вступать в прямую конфронтацию с Москвой. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее в интервью телеканалу Sky News глава Киберкомандования ВС США Пол Накасоне заявил, что американские спецслужбы якобы провели против России наступательные, оборонительные и информационные операции. В чем они заключались, он не рассказал.

У Жан-Пьер спросили, не противоречат ли данные заявления официальной позиции американских властей.

«Нет, это не так. Мы это так не воспринимаем», - ответила она.

По ее словам, в Белом доме побывали киберэксперты, которые рассказали о плане действий, и он остается прежним. Более подробно Жан-Пьер эту тему не раскрыла.

Ранее в МИД РФ заявили, что в отношении России в киберпространстве каждую неделю происходят «сотни тысяч диверсий», в основном - из Северной Америки, стран Евросоюза и Украины. В частности, как уточнялось, хакеры предпринимают попытки подорвать работу критически важной инфраструктуры РФ.