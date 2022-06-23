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В МИД РФ назвали отдых в Греции небезопасным для россиян

Егор Левин
10:27 23.06.2022
В то же время Греция наряду с Италией - страна, получить визу в которую россиянам сейчас проще всего, за пять-семь дней.
В МИД РФ назвали отдых в Греции небезопасным для россиян
© Фото: IMAGO, Vasilis Rebapis Eurokini, Globallookpress
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В Министерстве иностранных дел РФ заявили об опасности отдыха в Греции для россиян из-за агрессии и дискриминации в их адрес. Сообщения о таких фактах продолжают поступать в ведомство. Об этом заявил глава Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине, а российские информисточники давно заблокированы, продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии», - сказал он в интервью ТАСС.

При этом, по данным Ассоциации туроператоров, Греция наряду с Италией - страна, получить визу в которую россиянам сейчас проще всего, за пять-семь дней.

Ранее Греция перешла на схему оплаты российского газа в рублях. В частности, три основных импортера - DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas. Согласно мнениям специалистов, в ближайшие годы заменить российский газ какими-либо другими источниками не получится.

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