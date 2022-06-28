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Актер Федор Добронравов посетил участников спецоперации на Украине в самарском госпитале

14:49 28.06.2022
Военнослужащие ЦВО находились в 426-м военном госпитале в Самаре, куда и приехал актер. Мероприятие организовал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Федор Добронравов посетил участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.

Военнослужащие ЦВО находились в 426-м военном госпитале в Самаре, куда и приехал актер. Мероприятие организовал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко. 

«Пациенты госпиталя и его персонал были искренне рады увидеть любимого актера. Федор Викторович поинтересовался о самочувствии военнослужащих, ответил на интересующие вопросы, рассказал собравшимся в больничном коридоре зрителям об особенностях съемок сериала "Сваты" и о своей службе в Воздушно-десантных войсках», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

В МО РФ добавили, что Добронравов выразил военнослужащим слова поддержки и наилучшие пожелания в ходе откровенной беседы. 

Ранее в Минобороны России сообщили, что слабо обученные украинские мобилизованные все чаще случайно открывают огонь по своим.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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