Армия Актер Федор Добронравов посетил участников спецоперации на Украине в самарском госпитале Военнослужащие ЦВО находились в 426-м военном госпитале в Самаре, куда и приехал актер. Мероприятие организовал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Федор Добронравов посетил участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны России. Военнослужащие ЦВО находились в 426-м военном госпитале в Самаре, куда и приехал актер. Мероприятие организовал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко. «Пациенты госпиталя и его персонал были искренне рады увидеть любимого актера. Федор Викторович поинтересовался о самочувствии военнослужащих, ответил на интересующие вопросы, рассказал собравшимся в больничном коридоре зрителям об особенностях съемок сериала "Сваты" и о своей службе в Воздушно-десантных войсках», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В МО РФ добавили, что Добронравов выразил военнослужащим слова поддержки и наилучшие пожелания в ходе откровенной беседы. Ранее в Минобороны России сообщили, что слабо обученные украинские мобилизованные все чаще случайно открывают огонь по своим. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика