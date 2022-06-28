Актер Федор Добронравов посетил участников спецоперации на Украине в самарском госпитале
Федор Добронравов посетил участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.
Военнослужащие ЦВО находились в 426-м военном госпитале в Самаре, куда и приехал актер. Мероприятие организовал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко.
«Пациенты госпиталя и его персонал были искренне рады увидеть любимого актера. Федор Викторович поинтересовался о самочувствии военнослужащих, ответил на интересующие вопросы, рассказал собравшимся в больничном коридоре зрителям об особенностях съемок сериала "Сваты" и о своей службе в Воздушно-десантных войсках», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В МО РФ добавили, что Добронравов выразил военнослужащим слова поддержки и наилучшие пожелания в ходе откровенной беседы.
Ранее в Минобороны России сообщили, что слабо обученные украинские мобилизованные все чаще случайно открывают огонь по своим.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов