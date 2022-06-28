В семинарах ПСБ приняли участие более 300 предприятий ОПК

В частности, эксперты банка рассказывают слушателям о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по гособоронзаказу.

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ПСБ продолжает проведение семинаров и вебинаров для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам гособоронзаказа (ГОЗ), а также организации расчетов в условиях санкций. За последние два месяца проведено уже пять образовательных мероприятий для генеральных директоров и руководителей финансовых блоков предприятий ОПК, в которых приняли участие более 300 слушателей.

Также был проведен семинар по нормативно-правовым аспектам и банковскому сопровождению гособоронзаказа для клиентов банка из Республики Крым и Севастополя.

Эксперты банка рассказывают слушателям о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по гособоронзаказу, отвечают на вопросы касательно особенностей открытия отдельных счетов и расчетов по ним, а также обсуждают введение санкций, условия их применения и способы проведения расчетов.

«В качестве спикеров привлекаются также представители органов государственной власти и независимые эксперты», - отмечается в сообщении банка.

ПСБ проводит обучающие мероприятия регулярно, в планах до конца 2022 года - семинары по гособоронзаказу для сотрудников предприятий ОПК из Дальневосточного, Приволжского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов России. Ближайший дистанционный семинар запланирован на 12 июля для клиентов из Димитровграда, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова, Чебоксар.