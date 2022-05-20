Петр Фрадков: предприятия ОПК становятся локомотивом импортозамещения

© Фото: ПСБ

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в текущих экономических условиях становятся «локомотивом процесса импортозамещения». Об этом заявил председатель ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Петр Фрадков.

ПСБ и компания «Иннопрактика» провели 20 мая в Санкт-Петербурге региональный форум по диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках». В его рамках участники пленарного заседания «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях» обсудили вопросы развития и конкурентоспособности гражданской продукции в ОПК, перспективные рынки и новые возможности.

Фрадков на заседании отметил, что именно предприятия ОПК обладают потенциалом для обеспечения технологического суверенитета страны и становятся локомотивом импортозамещения в ключевых отраслях экономики.

«Мы наблюдаем сейчас смену парадигмы. Диверсификация начиналась как процесс создания своего рода подушки безопасности для предприятий ОПК, которая позволяла бы им сохранять финансовую стабильность при снижении объемов гособоронзаказа. А сейчас диверсификация становится базовым условием для развития промышленности и ОПК. И именно предприятия ОПК в текущих экономических условиях становятся локомотивом процессов импортозамещения - они обладают и компетенциями, и кадрами, а диверсификация внесет существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны», - сказал он.

Фрадков добавил, что для ПСБ как опорного банка ОПК одним из приоритетов является поддержка предприятий, выполняющих гособоронзаказ, в их работе по развитию проектов диверсификации.

Первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, в свою очередь, отметила, что в последние годы было много факторов, влияющих на экономику в целом, логистику и производство - от ковида до усиления санкций.

«Несмотря на это, можно говорить о потенциале импортозамещения для предприятий ОПК и возможности создания новой перспективной продукции гражданского назначения за счет сектора ОПК. Мы считаем, что интенсивная кооперация сектора ОПК, частного бизнеса, вузов и научных организаций при поддержке институтов развития позволит быстро наращивать производство высокотехнологичной продукции, заполнять открывающиеся рынки и тем самым ускорить развитие диверсификации ОПК и обеспечить высокие темпы импортозамещения», - считает она.

В дискуссии также прияли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Алексей Корабельников, гендиректор Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, гендиректор «Инновационного инжинирингового центра» Николай Колпаков, заместитель председателя правления - начальник Департамента 623 ПАО «Газпром» Олег Аксютин.