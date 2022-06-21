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Глава Калининградской области исключил кризис в регионе из-за запрета транзита

Алексей Курильченко
20:25 21.06.2022
По словам Антона Алиханова, в регион продолжатся стабильные поставки продуктов питания и потребительских товаров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что литовский запрет транзита не может привести к какому-либо кризису. По его словам, в область продолжатся поставки продуктов питания и товаров потребления.

«Каких-то катастроф, кризисов, что чего-то не будет - такого мы не допустим. Да, номенклатура (запрещенных товаров - прим.ред.) достаточно широкая, но она не касается половины того, что мы потребляли и так. То есть продукты питания и много чего еще. Потребительские товары как ездили на автотранспорте и железнодорожном транспорте, так и будут доставляться в регион», - заявил губернатор.

Также Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита товаров в Калининградскую область фактически нарушает обязательства Евросоюза относительно обособленного российского региона. При этом европейские страны отказываются признавать факт блокады области.

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