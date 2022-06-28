Залог воздушной безопасности: как работают российские системы ПВО на Украине

Российские военнослужащие полностью контролируют небо в своей зоне ответственности, не упуская даже самые небольшие цели.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Наблюдая за небом, заметить вертолет можно за несколько километров. Но намного эффективнее и безопаснее обнаружить противника задолго до того, как он приблизится на опасное расстояние. Даже небольшой беспилотник не ускользнет от такого зоркого наблюдателя, как РЛС «Небо-СВ». Точная и своевременная работа систем ПВО - залог воздушной безопасности войск, которые они прикрывают. «Глаза и уши» любой современной зенитной ракетной системы - радиолокационный комплекс дальней разведки обнаружения целей.

Комплекс мобильный, в целях безопасности все время перемещается. Расчет может менять дислокацию до четырех - пяти раз за день. Техника хорошо замаскирована, заметить ее можно разве что подойдя в упор, на расстояние нескольких десятков метров. Зато из комплекса открывается отличный радио-обзор на сотни километров.

За небом специалисты Западного военного округа (ЗВО) наблюдают круглосуточно. Количество одновременно находящихся в воздухе целей может достигать нескольких десятков.

«При обнаружении различных средств вероятного противника, данная станция выдает данные на вышестоящий командный пункт, а он принимает соответствующее решение», - рассказал начальник расчета радиолокационного комплекса Эмран.

Собранные данные со всех радиолокационных комплексов формируют общую картину неба. Это позволяет оперативно принимать решение по целям. Многие из них требуют тщательного внимания к себе. Самая часто встречающаяся цель - беспилотники.

«Используется очень большое количество беспилотных летательных аппаратов, которые не имеют своих средств радиолокационного ответа. На запрос "Свой-Чужой" они не отвечают. Приходится их определять по различным характеристикам, которые мы знаем», - поделился командир бригады ЗРК Сергей.

Когда цель взята на сопровождение, задача на уничтожение с командного пункта поступает тому или иному дивизиону ПВО. На участке небо контролируют комплексы «Бук М-3» Западного военного округа. От обнаружения до пуска проходит меньше минуты. Цель сбита еще на подлете - в нескольких десятках километров от точки пуска. Зенитно-ракетный комплекс «Бук» в очередной раз доказал свою эффективность, а значит наши войска и в небе и на земле под надежной защитой.