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Засекает все: как работает комплекс «Небо-Т» в ходе спецоперации

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 27.05.2022
«Звезда» выяснила, как операторы «Неба-Т» в круглосуточном режиме следят за безопасностью воздушного пространства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Это очень тихая работа. Тихая и напряженная. В аппаратной комплекса «Небо-Т» операторы заступили на боевое дежурство. Ближайшие шесть часов их поле боя - монитор с десятками движущихся, появляющихся и исчезающих, разного цвета и масштаба целей.

Цифры с их параметрами меняются каждую секунду. Молчание здесь прерывается только докладами на командный пункт.

Максимальная собранность и постоянная концентрация внимания - первое, что требуется бойцам молчаливого фронта, ведь отвлечься нельзя ни на секунду.

Электроника не подводит, говорят они. Комплекс РЛС работает по всем частотным диапазонам, максимально чувствителен. Данных выдает очень много. Пропустить пуск вражеской ракеты или взлет дрона наши ребята не имеют права.

Принцип работы системы «свой-чужой» максимально информативен: во время взлета наших машин на мониторах появляются точки зеленого цвета. Объекты противника отображаются цветом красным. Чтобы обеспечить ее работу используется основная антенна высотой 25 метров.

Александр, командир радиолокационной роты, шутит: глаз на вражеские беспилотники набил еще в Сирийской Арабской Республике. Сейчас передает опыт молодым сослуживцам. Офицер подчеркивает, что сопротивление куда серьезнее, чем в сирийской пустыне. Целей больше, они разнообразнее.

«Истребительная авиация. Штурмовая. Армейская авиация: вертолеты Ми-8, Ми-24, а также иностранного производства. Беспилотные летательные аппараты, как "Байрактары" и все остальные его производные», - перечислил командир радиолокационной роты.

Кроме авиации и БпЛА операторы видят пуски РСЗО противника. Данные секунда в секунду поступают на передовую. У ребят там есть возможность спрятаться в укрытие.

Координаты «Точек-У» уходят расчетам пусковых установок ПВО. Операторы «Неба-Т» видят результат совместной работы дальше, чем на триста километров. Точка красного цвета пропадает с экрана монитора.

Владимир - опытный оператор. Сменил несколько типов радиолокационных станций. Перечисляет преимущества модернизированного «Небо-Т».

«Она видит пуски. Не все станции могут обнаружить пуск, потому что я на других станциях работал... Эта засекает даже что-то малейшее в воздухе. Даже метео может: если плотные тучи, она обнаруживает», - описал оператор РЛС

Тучи, стаи птиц и метеозонды отличить от боевых машин и снарядов - азбука для подготовки специалиста, подчеркивают бойцы. Помехи, которые круглосуточно в эфире создают установки противника, нейтрализовывать научились быстро. Поэтому нашим расчетам ПВО, летчикам, ракетчикам и ребятам на линии соприкосновения поступают только точные координаты.

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