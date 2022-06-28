В стране и мире Европейский фонд мира начал поставки грузовиков для украинских военных Андрей Аркадьев Грузовики будут поддерживать медицинские, инженерные и тыловые подразделения ВСУ. © Фото: Alex Chan Tsz Yuk, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Европейский фонд мира в рамках военной помощи Евросоюза Украине начал поставки 90 грузовых машин для украинских военнослужащих, сообщает 28 июня внешнеполитическая служба ЕС. В рамках помощи украинские войска получат медоборудование, инженерное оборудование, предметы для подразделений тылового обеспечения и оборудование для усиления возможностей киберзащиты. НАТО на саммите в Мадриде 28-30 июня планирует утвердить новый пакет военной помощи, который поможет Украине в долгосрочной перспективе перейти на вооружение стран Североатлантического альянса. Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ подчеркнул, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика