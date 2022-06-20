СК направил в ДНР и ЛНР первые дела о преступлениях киевского режима

Согласно заявлению СК РФ, в настоящее время 10 уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд.

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Российские следователи направили в прокуратуры ДНР и ЛНР первые десять уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

«В соответствии с соглашениями, заключенными между СК РФ и прокуратурами Донецкой и Луганской народных республик, а также правилами территориальной подсудности, в целях более полного исследования обстоятельств и учета местных особенностей, в настоящее время 10 уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд», - цитирует РИА Новости пресс-службу российского ведомства.

Сообщается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовных дел направлены для последующей передачи в суд и рассмотрения по существу.

Ранее Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против украинских военнослужащих из-за обстрелов городов Донбасса. В частности, СК РФ приводит сведения о том, что указанные военные подвергли обстрелам Донецк, Горловку, Макеевку, а также поселки Красный Партизан, Верхнеторецкое и село Васильевка.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.