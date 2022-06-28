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SCMP: три бомбардировщика КНР пролетели вблизи Японии для демонстрации силы

Анна Касаткина
11:57 28.06.2022
Бомбардировщики несли на борту восемь гиперзвуковых крылатых ракет YJ-12.
SCMP: три бомбардировщика КНР пролетели вблизи Японии для демонстрации силы
© Фото: Xinhua. ZUMAPRESS, Wikimedia
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Три китайских бомбардировщика, оснащенных гиперзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами, пролетели над проливом Мияко на юге Японии. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

В минувший четверг министерство обороны Японии зафиксировало полет бомбардировщиков над проливом между островами Мияко и Окинава со сторону Южно-Китайского моря по направлению к Тихому океану и обратно аналогичным маршрутом. При этом днем ранее глава ведомства Нобуо Киси выразил обеспокоенность тем, что не менее 16 кораблей России и Китая плавают вокруг страны.

Как уточняет издание, два бомбардировщика H-6J относились к ВМС КНР, а третий - H-6K - к ВВС КНР. H-6J несли восемь ракет YJ-12, бомбардировщик H-6K был оснащен средствами радиоэлектронной борьбы.

По мнению военных экспертов, целью полета бомбардировщиков была демонстрация координации между морскими и воздушными силами Китая, отмечает SCMP.

Ранее военные КНР провели учения в Южно-Китайском море, которые совпали с визитом американского президента Джо Байдена в Японию и Южную Корею.

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