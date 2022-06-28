SCMP: три бомбардировщика КНР пролетели вблизи Японии для демонстрации силы
Три китайских бомбардировщика, оснащенных гиперзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами, пролетели над проливом Мияко на юге Японии. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
В минувший четверг министерство обороны Японии зафиксировало полет бомбардировщиков над проливом между островами Мияко и Окинава со сторону Южно-Китайского моря по направлению к Тихому океану и обратно аналогичным маршрутом. При этом днем ранее глава ведомства Нобуо Киси выразил обеспокоенность тем, что не менее 16 кораблей России и Китая плавают вокруг страны.
Как уточняет издание, два бомбардировщика H-6J относились к ВМС КНР, а третий - H-6K - к ВВС КНР. H-6J несли восемь ракет YJ-12, бомбардировщик H-6K был оснащен средствами радиоэлектронной борьбы.
По мнению военных экспертов, целью полета бомбардировщиков была демонстрация координации между морскими и воздушными силами Китая, отмечает SCMP.
Ранее военные КНР провели учения в Южно-Китайском море, которые совпали с визитом американского президента Джо Байдена в Японию и Южную Корею.