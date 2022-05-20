КНР начала учения в Южно-Китайском море на фоне поездки Байдена в Азию

Отделение Управления морской безопасности Китая в провинции Хайнань сообщило, что учения продлятся до понедельника.

© Фото: US Navy, Globallookpress

Китайские военные приступили к проведению учений в Южно-Китайском море на фоне визита президента США Джо Байдена в Японию и Южную Корею, пишет Associated Press.

Это первая поездка американского лидера в Азию, включая Японию, с момента вступления в должность в январе прошлого года. Запланированы переговоры с южнокорейским и японским коллегами. В Токио Байден проведет встречи с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, в составе США, Австралия, Индия и Япония).

Ранее южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на данные Сеульского разведывательного агентства, заявило о подготовке КНДР к новым ядерным испытаниям. В Сеуле предположили, что Северная Корея может провести их, несмотря на сильное распространение эпидемии COVID-19 в стране.