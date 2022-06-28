Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу дачной амнистии

Дачная амнистия позволяет россиянам оформлять права на жилые и садовые дома в упрощенном порядке до марта 2031 года.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Срок вступления в силу дачной амнистии в России переносится на 1 июля текущего года вместо 1 сентября. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«В статье 9 Федерального закона от 30 декабря 2021 года №478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"... слова "1 сентября" заменить словами "1 июля"», - говорится в документе.

Дачная амнистия позволяет россиянам оформлять права на жилые и садовые дома, а также на земельные участки, на которых они находятся, в упрощенном порядке, если они были построены до вступления в силу Градостроительного комплекса от 14 мая 1998 года.

Ранее Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до марта 2031 года.