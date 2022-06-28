В Германии 101-летний экс-охранник концлагеря «Заксенхаузен» получил пять лет колонии

Пенсионер до последнего отказывался признать, что он служил на «фабрике смерти», хотя обвинение представило в суде большую доказательную базу в виде документов из архива «Заксенхаузена».

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В Германии 101-летний экс-охранник концлагеря «Заксенхаузен» Йозеф З. получил пять лет колонии, передает немецкая газета Bild.

Пенсионер до последнего отказывался признать, что он служил на «фабрике смерти», хотя обвинение представило в суде большую доказательную базу в виде документов из архива «Заксенхаузена».

Бывшего охранника признали виновным в причастности к гибели 3 518 человек, которые являлись узниками концлагеря. Некоторые из тех, кто находился в лагере в качестве заключенных, принимали участие в судебном процессе на стороне обвинения.

В октябре прошлого года в ФРГ суд предъявил обвинение 96-летней пенсионерке Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Ее обвинили в соучастии в убийстве более 11 тысяч человек.