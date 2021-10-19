Стенографистка на фабрике смерти: за что судят 96-летнюю жительницу Германии

В Германии суд предъявил обвинение 96-летней жительнице Германии Ирмгард Фурхнер, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф, в соучастии в убийстве более одиннадцати тысяч человек.

Дочь бывшего узника Штуттгофа рассказала о воспоминаниях пленника, пережившего ужасы концлагеря. В 1941 году Юрий Цуркан с первых дней войны в составе 21-го истребительного авиаполка вел воздушные бои. В одном из них его самолет сбили, а Цуркана взяли в плен. Два года его держали в гестапо в Тильзите, а потом на долгие восемь месяцев отправили в Штуттгоф. Позже воспоминания летчика лягут в основу его книги «Последний круг ада».

«Людей убивали как угодно - черенками, топили в ведрах. Условия были жесточайшие», - рассказала Ванда Цуркан.

В 1944-м по доносу одного из сотрудничавших с администрацией заключенных ее отца и еще несколько десятков человек перевели в Маутхаузен. Приказ об этом подписал лично комендант Штуттгофа, а набирала документ Ирмгард Фурхнер.

На судебном заседании 96-летняя женщина всеми возможными способами скрывала лицо. Передвигалась она исключительно в инвалидной коляске. Именно с 1943 по 1945 год она работала стенографисткой в Штуттгофе. И, как полагает следствие, причастна к убийству 11 412 человек.

«Главная цель расследования - выяснить, какое отношение имела обвиняемая к управлению лагерем и в какой степени ее за это нужно судить. Для этого в первую очередь необходимо понять, насколько ее роль была важна для поддержания работы Штуттгофа», - объяснил адвокат подсудимой Вольф Молкентин.

За последние несколько десятилетий Ирмгард Фурхнер - первая женщина на скамье подсудимых за преступления СС. Суд над ней планировали начать еще 30 сентября, но тогда слушания пришлось отменить из-за отсутствия обвиняемой, которая на такси попыталась скрыться из дома престарелых, где доживает свои дни. Сегодня вокруг суда - усиленные наряды полиции. На улице - импровизированный митинг. Десятки людей требуют для бывшей секретаря-машинистки как можно более сурового приговора.

Штуттгоф - один из самых страшных концентрационных лагерей. Свою работу он начал уже на второй день после начала Второй мировой и был освобожден Красной армией лишь в мае 1945-го. Все это время здесь происходило планомерное уничтожение людей. В одном из университетов Данцига проводились эксперименты по производству из людей мыла. Позже его продемонстрируют всему миру на Нюрнбергском процессе как одно из доказательств бесчеловечных деяний нацистов.

В момент предполагаемого совершения преступления Ирмгард Фурхнер было 18 лет. Поэтому ее процесс ведет суд по делам несовершеннолетних. Интересно, что полвека назад она уже принимала участие в резонансных разбирательствах против высокопоставленных нацистов, в том числе и своего бывшего начальника, коменданта лагеря, но тогда проходила в статусе свидетеля.

Теперь, когда ей грозит наказание, очевидно, что сбежать не получится даже от себя. И пусть срок может быть условным, так как подсудимая может и не дожить до приговора, его факт останется одним из главных в ее жизни.