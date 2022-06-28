В Кремле заявили, что Путин не говорил о передаче Белоруссии ядерных ракет

Ранее страны G7 выразили «серьезную озабоченность» тем, что РФ якобы намерена передать Белоруссии ракеты с ядерным оружием.

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Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко говорил о передаче стране не ядерных ракет, а комплексов, которые способны нести разные виды оружия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее страны G7 выразили «серьезную озабоченность» тем, что РФ якобы намерена передать Белоруссии ракеты с ядерным оружием.

«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», - цитирует Пескова РИА Новости.

Путин и Лукашенко 25 июня провели переговоры в Санкт-Петербурге. На встрече Путин, в частности, сообщил, что РФ в ближайшие месяцы передаст Белоруссии оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».