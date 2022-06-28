Режим ЧС на части территории Новороссийска ввели из-за взрывоопасного предмета

Фугасный минный защитник времен Второй мировой войны нашли в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума во время планового осмотра.

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На части Новороссийска введен режим ЧС на береговой линии из-за того, что был найден фугас образца 1943 года, следует из постановления мэра города Андрея Кравченко, размещенного на сайте администрации города.

«Ввести на территории муниципального образования город Новороссийск режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" в связи с обнаружением глубоководного минного защитника модификации 1943 года (фугас)», - говорится тексте постановления.

Фугасный минный защитник времен Второй мировой войны нашли в акватории причалов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума во время планового осмотра. Было добавлено, что так как перемещать взрывоопасный объект нецелесообразно, его уничтожат на месте.

Ранее СМИ передавали, что московская пенсионерка подорвала снаряд времен Великой Отечественной войны во время уборки на участке. Она придавила горящий мусор старым боеприпасом, который долгое время хранился в сарае.