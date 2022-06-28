В Техасе нашли брошенную фуру с десятками тел мигрантов внутри

Шестнадцать выживших экстренно доставили в больницу с высокой температурой и обезвоживанием.

© Фото: Dan Tian XinHua Globallookpress

Тела 46 погибших мигрантов найдены в брошенной фуре на проселочной дороге в черте города Сан-Антонио в американском штате Техас. Еще 16 человек экстренно госпитализированы, сообщает AP со ссылкой на сообщение властей.

Фуру обнаружили вечером в понедельник, 27 июня, услышав крики о помощи. Шестнадцать человек доставлены в больницы с высокой температурой и обезвоживанием, четверо из них дети, уточнили в экстренных службах. В понедельник погода в Сан-Антонио была облачной, однако температура приближалась к 38 градусам по Цельсию.

По словам начальника полицейского управления штата Уильям Макманус, в связи с инцидентом три человека заключены под стражу.

Агентство отмечает, что это, вероятно, самая крупная подобная трагедия за последние годы. В 2017 году при попытке незаконно попасть на территорию США внутри припаркованного у супермаркета в Сан-Антонио грузовика погибли десять мигрантов, в 2003 году подобная трагедия унесла жизни 19 человек.

Ранее по меньшей мере 12 мигрантов погибли и 10 пропали без вести при крушении четырех лодок у берегов Туниса. Всего на борту находилось около 120 человек, люди пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию.