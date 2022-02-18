В стране и мире Строительный кран упал на людей в Кракове Виталий Музыка Два человека погибли из-за падения строительного крана в Кракове, двое получили ранения. © Видео: instagram.com © Фото: Oksana Shymkiv, Facebook Читайте нас на: Строительный кран упал на строящийся дом из-за сильного урагана 17 февраля в Кракове, двое погибли, двое получили ранения. Об этом сообщает Polsat News, в Сети появилось видео происшествия. «Кран, расположенный между зданиями, упал на одно из них, и его падающая рука ранила строителей на крыше здания и тех, кто стоял рядом со зданием. Один из пострадавших скончался в результате полученных травм после того, как его доставили в Университетскую клинику Кракова, а другой, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался в машине скорой помощи на месте происшествия. Еще двое строителей получили ранения», - сказано в сообщении. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, заявил официальный представитель районной прокуратуры Кракова Януш Гнатко. Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об особенностях пришедшего в Россию циклона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика