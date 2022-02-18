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Строительный кран упал на людей в Кракове

Виталий Музыка
15:55 18.02.2022
Два человека погибли из-за падения строительного крана в Кракове, двое получили ранения.
© Видео: instagram.com © Фото: Oksana Shymkiv, Facebook
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Строительный кран упал на строящийся дом из-за сильного урагана 17 февраля в Кракове, двое погибли, двое получили ранения. Об этом сообщает Polsat News, в Сети появилось видео происшествия.

«Кран, расположенный между зданиями, упал на одно из них, и его падающая рука ранила строителей на крыше здания и тех, кто стоял рядом со зданием. Один из пострадавших скончался в результате полученных травм после того, как его доставили в Университетскую клинику Кракова, а другой, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался в машине скорой помощи на месте происшествия. Еще двое строителей получили ранения», - сказано в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, заявил официальный представитель районной прокуратуры Кракова Януш Гнатко.

Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об особенностях пришедшего в Россию циклона.

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