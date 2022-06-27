«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пленные украинские военнослужащие рассказали о предательстве и обмане в рядах вооруженных сил страны, и поделились мнением о своем президенте. Свои признания пленные сделали на камеру.

По словам одного из мужчин, вышестоящее командование бросало военнослужащих на позициях.

«Нас бросили наши товарищи, наши офицеры - они сбежали с частью солдат, остальных оставили. По подвалам очень много ребят, они уже не вернутся домой», - сказал он.

Другой военнослужащий назвал происходящее в армии «бардаком» и отметил, что офицеры молоды и как следует не обучены, «не умеют управлять».

«На самом деле, все вообще оказалось изначально не так - от самого военкомата, еще там, дома, и по сегодняшний день. Все как-то построено на лжи, абсолютно все», - заметил еще один пленный.

Раскритиковали бойцы ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского - по их словам, он не политик, а «клоун» и «козел».

Ранее Минобороны России показало кадры с украинскими пленными из «Горского» котла. Они пожаловались на бегство своих командиров и заявили, что плен для них стал единственным шансом выжить.