В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия может создать «Алмазный фонд технологий»

Анна Касаткина
06:51 27.06.2022
Линии передовых разработок можно создать в ближайшие 10-20 лет, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровизации.
Россия может создать «Алмазный фонд технологий»
© Фото: Federation Council of Russia Flickr.com Globallookpress
Читайте нас на:

Россия в ближайшие 10-20 лет может создать «Алмазный фонд» собственных разработок, который позволит достичь технологического суверенитета. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий"», - сказал он в интервью РИА Новости на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Пескова, эти разработки позволят обеспечить РФ продовольствие, безопасность, медицину и «связность в стране» в случае любых катаклизмов. В отличие от обычного Алмазного фонда, где алмазы являются вечным активом, «Алмазный фонд» технологий придется постоянно пополнять, отметил спецпредставитель президента.

Песков уточнил, что уникальные разработки обеспечит стране технологическое превосходство, если же эти разработки будут еще у трех-пяти стран в мире - Россия получит технологический паритет.

ПМЭФ-2022 прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Форум собрал представителей более 140 стран и территорий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принимавшие участие в мероприятии бизнесмены выразили готовность сотрудничать с Россией и адаптироваться к новым условиям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:16 В стране и мире
CNN: США намерены поставить Киеву системы ПРО большой дальности
00:03 В стране и мире
Видео
Сотни пострадавших: полная людей трибуна рухнула на корриде в Колумбии
23:45 В стране и мире
Эксперты ВОЗ отказались признавать вспышку оспы обезьян пандемией
19:35 Армия
Видео
Оборона и контрудар: кадры боевой стрельбы на учениях Т-80 БВ на Сахалине
00:17 В стране и мире
Генсек ООН заявил о незаменимости российских удобрений
Популярное
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
Видео
Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР
Видео
Во Львове батальон украинских боевиков отказался от выполнения задач из-за отсутствия вооружения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.