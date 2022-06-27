Россия может создать «Алмазный фонд технологий»

Линии передовых разработок можно создать в ближайшие 10-20 лет, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровизации.

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Россия в ближайшие 10-20 лет может создать «Алмазный фонд» собственных разработок, который позволит достичь технологического суверенитета. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий"», - сказал он в интервью РИА Новости на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Пескова, эти разработки позволят обеспечить РФ продовольствие, безопасность, медицину и «связность в стране» в случае любых катаклизмов. В отличие от обычного Алмазного фонда, где алмазы являются вечным активом, «Алмазный фонд» технологий придется постоянно пополнять, отметил спецпредставитель президента.

Песков уточнил, что уникальные разработки обеспечит стране технологическое превосходство, если же эти разработки будут еще у трех-пяти стран в мире - Россия получит технологический паритет.

ПМЭФ-2022 прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Форум собрал представителей более 140 стран и территорий. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принимавшие участие в мероприятии бизнесмены выразили готовность сотрудничать с Россией и адаптироваться к новым условиям.