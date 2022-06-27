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Ради будущего: как отметили День молодежи в Херсонской и Запорожской областях

Анна Касаткина
07:37 27.06.2022
На освобожденных территориях Украины налаживается мирная жизнь.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В освобожденных населенных пунктах Украины Новая Каховка и Веселое отметили День молодежи. Перед местными жителями выступили российские музыкальные коллективы.

В Новой Каховке под Херсоном посетители праздничного концерта также смогли побывать на выставке в честь 350-летия Петра I. В Веселом Запорожской области для горожан в честь праздника устроили киносеанс.

«Мы перед праздником увидели хороший фильм, который воспитывает молодежь в духе верности Родине, честности, патриотизма, чего никогда не было за последние четырнадцать лет... И сегодняшний праздник - это дела начало, мы будем всегда его праздновать, мы всегда будем уделять большое внимание молодежи», - отметил и.о. главы Веселовской поселковой администрации Владимир Мацак.

На освобожденных территориях Украины налаживается мирная жизнь. Ранее корреспондент «Звезды» рассказала, как в Запорожской области начнется новый учебный год.

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