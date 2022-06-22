В стране и мире Путин заявил, что иностранные бизнесмены проявили на ПМЭФ желание работать с РФ Алексей Курильченко Президент отметил, что Россия будет оказывать содействие иностранным предпринимателям. © Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные бизнесмены, принимавшие участие в 25-м Петербургском экономическом международном форуме, выразили готовность сотрудничать с Россией. Москва будет поддерживать эти желания, отметил российский лидер. «Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям, и мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие», - заявил Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС. Во время выступления на ПМЭФ Путин заявил, что ключевые для бизнеса понятия были основательно подорваны западными партнерами намеренно ради удовлетворения своих амбиций. Форум, по словам президента, проходил в непростое время, когда основные экономические принципы оказались под ударом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика