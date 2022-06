В стране и мире NYT: на адвоката Трампа Джулиани совершили нападение Виктория Ивашечкина Утверждается, что полиция уже задержала нападавшего, сейчас жизни адвоката ничего не угрожает. © Фото: hoo-me.com MediaPunch via www.im Globallookpress Читайте нас на: На адвоката бывшего президента Америки Дональда Трампа Рудольфа Джулиани неизвестный совершил нападение. Об этом сообщает издание The New York Times. Утверждается, что нападавшего уже задержала полиция, сейчас жизни и здоровью Джулиани ничего не угрожает. «Внезапно я чувствую этот "Бам!" по своей спине. Я не знаю, помогли ли мне не упасть, но я чуть не упал... Я чувствую эту ужасную боль в спине», - рассказывает сам адвокат. На Джулиани, как отмечается, напали в магазине. Незнакомец подошел к нему сзади и ударил по спине. СМИ уточняет, что при этом неизвестный выразил мнение о решении Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на обороты. Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты за последние два года стали посмешищем для всего мира. Более того, по его словам, государство за это время пришло в упадок. Экс-глава государства перечислил в качестве основных проблем рекордный уровень инфляции и стоимости на топливо, высокий показатель преступности, отсутствие свободы прессы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика