Трамп заявил, что США стали посмешищем для всего мира

Кроме того, бывший американский лидер перечислил проблемы, из-за которых, по его мнению, государство находится в упадке.

© Фото: Brandon Bell, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты за последние два года стали посмешищем для всего мира. Более того, по его словам, государство за это время пришло в упадок.

«Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить», - цитирует ТАСС слова Трампа с митинга его сторонников в штате Иллинойс.

Экс-глава государства перечислил в качестве основных проблем рекордный уровень инфляции и стоимости на топливо, высокий показатель преступности, отсутствие свободы прессы и потерю независимости в энергетике, так как властям страны, считает Трамп, приходится «умолять о нефти Венесуэлу и Саудовскую Аравию».

Ранее Дональд Трамп заявил, что американская экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии. Вместе с тем бывший американский лидер спрогнозировал, что в Штатах продолжится рост цен на бензин.