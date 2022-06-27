В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самозанятым могут предоставить новый налоговый вычет

Виктория Ивашечкина
04:35 27.06.2022
Утверждается, что на сегодняшний день у этой категории населения есть запрос на получение данного имущественного вычета.
Самозанятым могут предоставить новый налоговый вычет
© Фото: Владимир Новиков РИА Новости
Читайте нас на:

В Госдуму планируют направить законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующие документы. Так, утверждается, что новыми нормами могут предоставить право получения имущественного налогового вычета самозанятым гражданам.

«Причиной разработки законопроекта стали обращения от самозанятых граждан. Эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным», - цитирует СМИ слова зампреда комитета СФ по экономической политике Ивана Абрамова.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день у данной категории населения есть запрос на получение имущественного налогового вычета. Абрамов предположил, что он сможет популяризировать статус самозанятых, чтобы как можно больше людей выходили из «тени».

Ранее сообщалось, что в России в два раза могут увеличить размер максимального налогового вычета при покупке жилья.

Отмечалось, что вычет составляет 260 тысяч рублей: независимо от стоимости квартиры льгота высчитывается от суммы в два миллиона рублей. В свою очередь первый зампредседателя думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что, с тех пор как был установлен соответствующий лимит, цены на квартиры значительно выросли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:16 В стране и мире
CNN: США намерены поставить Киеву системы ПРО большой дальности
00:03 В стране и мире
Видео
Сотни пострадавших: полная людей трибуна рухнула на корриде в Колумбии
23:45 В стране и мире
Эксперты ВОЗ отказались признавать вспышку оспы обезьян пандемией
19:35 Армия
Видео
Оборона и контрудар: кадры боевой стрельбы на учениях Т-80 БВ на Сахалине
00:17 В стране и мире
Генсек ООН заявил о незаменимости российских удобрений
Популярное
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
Видео
Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР
Видео
Во Львове батальон украинских боевиков отказался от выполнения задач из-за отсутствия вооружения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.