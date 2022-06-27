Самозанятым могут предоставить новый налоговый вычет

Утверждается, что на сегодняшний день у этой категории населения есть запрос на получение данного имущественного вычета.

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В Госдуму планируют направить законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующие документы. Так, утверждается, что новыми нормами могут предоставить право получения имущественного налогового вычета самозанятым гражданам.

«Причиной разработки законопроекта стали обращения от самозанятых граждан. Эксперимент по действию такого льготного режима налогообложения оказался очень удачным», - цитирует СМИ слова зампреда комитета СФ по экономической политике Ивана Абрамова.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день у данной категории населения есть запрос на получение имущественного налогового вычета. Абрамов предположил, что он сможет популяризировать статус самозанятых, чтобы как можно больше людей выходили из «тени».

Ранее сообщалось, что в России в два раза могут увеличить размер максимального налогового вычета при покупке жилья.

Отмечалось, что вычет составляет 260 тысяч рублей: независимо от стоимости квартиры льгота высчитывается от суммы в два миллиона рублей. В свою очередь первый зампредседателя думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что, с тех пор как был установлен соответствующий лимит, цены на квартиры значительно выросли.