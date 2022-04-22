В России могут удвоить размер максимального налогового вычета при покупке жилья

В настоящее время налоговый вычет составляет 260 тысяч рублей: независимо от стоимости квартиры льгота высчитывается от суммы в два миллиона рублей.

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В России в два раза могут увеличить размер максимального налогового вычета при покупке жилья. О том, что соответствующий законопроект готовят в Госдуме, пишут «Известия».

В настоящее время налоговый вычет составляет 260 тысяч рублей: независимо от стоимости квартиры льгота высчитывается от суммы в два миллиона рублей.

Но, как отметила первый зампредседателя думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, с тех пор как был установлен лимит в два миллиона рублей, цены на квартиры значительно выросли.

«Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за три миллиона рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, - отметила она.

Именно поэтому, добавила Буцкая, депутаты предлагают повысить потолок для строительства или приобретения жилья до четырех миллионов рублей.

На этой неделе глава кабмина Михаил Мишустин поручил банкам раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку. По его словам, банки будут вынуждены более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков, ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия.