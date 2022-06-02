Материалы следствия: как ВСУ бомбили центр Луганска с помощью Су-25 в 2014 году

В результате трагедии, которая произошла ровно восемь лет назад, погибли восемь человек, 28 жителей получили ранения.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ровно восемь лет назад, 2 июня 2014 года, Луганск подвергся массированной атаке с воздуха. Средь бела дня штурмовик Су-25 вооруженных сил Украины сбросил бомбы на центр города.

Люди в спешке покидали улицы. Удары пришлись по центру города, где находились детский сад, сквер, жилые дома. Осколки разлетались, задевая людей, которые находятся в сквере имени Героев Великой Отечественной войны. В результате трагедии погибли восемь человек, 28 жителей - ранены.

Несмотря на видеосвидетельства ракетного удара, власти Киева опровергли свою причастность. Сначала заявили, что взрыв был внутри здания из-за неумелого обращения со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами. Но это не объясняет того, что погибшие были на улице возле администрации, в парке около деревьев. В асфальте также остались воронки с неразорвавшимися снарядами. Это был первый удар украинской армии по Луганску.

Следом украинские власти выдвигают другую версию. Сбить украинский штурмовик, который действительно работал в районе Луганска, но по зачистке лесополосы, сторонники ЛНР пытались из ПЗРК. Но случайно выстрелили в фасад здания, задели кондиционер. Вот только после обстрела - это есть на фото и видео, он целый.

Точку в этих версиях поставил отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который опроверг заявления Киева.

Телеканал «Звезда» продолжит собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.