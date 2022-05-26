Материалы следствия: как в 2014 году украинская артиллерия обстреливала Донецк

Бои за донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года и продлились 242 дня, до 21 января 2015 года.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двадцать шестого мая 2014 года бойцы ДНР вступают в бой за аэропорт «Донецк», занятый ВСУ. С этого дня на восемь месяцев международный воздушный порт станет территорией военных действий с паузами в перестрелках лишь на время коротких перемирий.

В первый же день боев ВСУ явно дают понять, что они не намерены терять контроль над стратегическим объектом, важным для переброски подкреплений. Звуки стрельбы не стихают четыре часа.

Добровольческим подразделениям ДНР почти сразу удается попасть в аэропорт, но закрепиться не получается. По ним открывают огонь снайперы и армейская авиация. После авиационных ударов ополченцы отступают с большими потерями. Говорят о сотне убитых. Есть погибшие и среди мирного населения - трассу на аэропорт еще долго будут называть дорогой смерти.

Несколько месяцев бойцы ДНР держат аэропорт в кольце, постепенно отвоевывая у националистов метр за метром. В попытках вырваться из блокады украинская армия наносит массированные артиллерийские удары не только по позициям противника, но и по жилым кварталам Донецка.

Из-за постоянных боевых действий новый учебный год в Донецке начинают на месяц позже. Но и этот день омрачает трагедия. Украинские силовики наносят по городу массированный артиллерийский удар. Два снаряда попадают в школу во время праздничной линейки. В результате взрыва погибают трое - учитель биологии, отец школьницы и ополченец.

Следующий снаряд летит в остановку общественного транспорта, цепляет маршрутное такси. Шесть человек буквально сгорают заживо, 30 получают ранения.

Факт обстрела фиксирует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Открытие огня со стороны ВСУ по мирным жителям - это грубейшее нарушение норм международного права, которыми украинские силовики постоянно пренебрегают.

Каждое нарушение режима прекращения огня на видео снимают и сами ополченцы как доказательную базу. Здесь слышны звуки очередного артобстрела. В этот момент у командира батальона ДНР Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, не выдерживают нервы. Понимая, что сейчас гибнут мирные люди, он звонит полковнику ВСУ и требует, довольно эмоционально, прекратить огонь.

В начале декабря в боях за аэропорт происходит перелом. Ополченцы ДНР берут старый терминал, пожарную вышку, еще ряд строений. Украинские силовики удерживают новый терминал - последний оплот сопротивления ВСУ.

Двадцать первого января 2015 года бойцы ВСУ отступают на ранее подготовленные позиции в Пески и Авдеевку. На следующий день украинская сторона признает, что полностью утратила контроль над донецким аэропортом. Бой за него в общей сложности продолжался 242 дня и стал самым затяжным и кровавым сражением в ходе войны в Донбассе.

Мы продолжаем собирать свидетельства военных преступлений. Виновные должны понести наказание.