Кардиолог рассказала об отсроченном эффекте COVID-19 для сердца

По словам врача, последствием перенесенного заболевания могут стать патологические изменения в миокарде.

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Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто заявил, что у ряда пациентов, которые перенесли коронавирус, выявляют превышение нескольких показателей, говорящих о риске развития заболеваний сердца.

«У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ», - сказал Шляхто, передает РИА Новости.

По его словам, отсроченным эффектом перенесенного коронавируса могут стать патологические изменения в миокарде. В силу влияния самого вируса и за счет нарушения иммунных механизмов.

Представитель Минздрава отметил, что риски отсроченного развития сердечной недостаточности, нарушений ритма являются основанием для того, чтобы пациенты проходили углубленную диспансеризацию.

«Важно, чтобы к осени не менее 80% населения прошли вакцинацию», - уточнил Шляхто.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый порядок проведения диспансеризации взрослого населения. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Диспансеризацию будут проводить врач-терапевт, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врач по медицинской профилактике. Медицинский прием в этом случае, в частности, будет включать оценку состояния здоровья, сбор жалоб, назначение и оценку лабораторных исследований, установку и уточнение диагноза.