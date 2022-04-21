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Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых пациентов

Виктория Ивашечкина
23:50 21.04.2022
Как указывается в документе, все процедуры и консультации должны проводить врач-терапевт, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, а также врач по медпрофилактике.
Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых пациентов
© Фото: National Cancer Institute, Unsplash
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Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок проведения диспансеризации взрослого населения. Соответствующий приказ ведомства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

«Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медпомощи в амбулаторных условиях или после выписки из стационара», - говорится в документе.

Кроме того, диспансеризацию проводят врач-терапевт, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врач по медицинской профилактике. Медицинский прием в этом случае, в частности, включает оценку состояния здоровья, сбор жалоб, назначение и оценка лабораторных исследований, установку и уточнение диагноза.

«Организацию диспансерного наблюдения осуществляет руководитель медорганизации. Он должен обеспечить охват им не менее 70% лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском», - сказано в документе Минздрава.

При организации диспансеризации медогранизация обеспечивает снижение числа вызовов скорой помощи, сокращение числа обращений по поводу обострений заболеваний.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России будет создана специальная система онлайн-контроля доступности медицинских препаратов. По ее словам, благодаря данной системе специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса препаратов как внутри того или иного региона, так и в целом по стране.

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