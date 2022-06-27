В стране и мире В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары Ян Брацкий Согласно прогнозам синоптиков, температура в столичном регионе может подняться до 33 градусов. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальной жары. Соответствующее сообщение распространил Гидрометцентр. Согласно его прогнозам, в понедельник российская столица окажется во власти жаркой погоды. Столбики термометров поднимутся до 33-градусной отметки. «Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Очень высокая температура. Период предупреждения с 12:00 27 июня до 21:00 27 июня», - говорится в сообщении. Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области, где температура также будет намного выше климатической нормы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика